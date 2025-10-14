Audiences talks du 13 octobre 2025 : Quotidien leader, « Tout beau, tout n9uf » chute



Audiences talks du lundi 13 octobre 2025 – Ce lundi 13 octobre 2025, le duel des talks d’access a une nouvelle fois été dominé par Yann Barthès sur TMC. « Quotidien » conserve la tête de la case, tandis que Cyril Hanouna accuse un recul sur W9 avec « Tout beau, tout n9uf ».











Sur TMC, « Quotidien » s’impose sans difficulté. La première partie, diffusée entre 19h22 et 20h02, a rassemblé 1,08 million de téléspectateurs, soit 6,4 % de part d’audience. La deuxième partie, entre 20h12 et 21h04, a fédéré 1,21 million de fidèles (6,1 %), avant une belle montée en puissance entre 21h04 et 21h19, avec 2,00 millions de téléspectateurs, représentant 9,7 % du public. Un démarrage de semaine solide pour TMC, qui reste le leader incontesté sur la tranche.

En face, Cyril Hanouna débute la semaine plus timidement sur W9. « Tout beau, tout n9uf », son talk mêlant humour et actualité, recule légèrement par rapport à la semaine précédente. La première partie (19h47-20h05) a séduit 864.000 téléspectateurs (4,7 %), la deuxième (20h20-21h02) 1,04 million (5,2 %), avant de culminer à 1,40 million (6,8 %) entre 21h02 et 21h17. Des chiffres en baisse par rapport à la semaine dernière.

Sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine signe un bon score avec « C à vous ». Le magazine, diffusé entre 18h57 et 19h50, a réuni 1,15 million de téléspectateurs, soit 7,8 % de part de marché. En revanche, « C à vous, la suite » reste plus en retrait : 671.000 téléspectateurs (3,4 %) entre 20h04 et 20h48, puis 826.000 (4,0 %) entre 20h48 et 21h03.



Source chiffres audiences : Médiamétrie