Audiences 7 octobre 2025 : « Rendez-vous avec le crime » leader devant « S.W.A.T »

Audiences 7 octobre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un inédit de la série « Rendez-vous avec le crime », qui a captivé 3,05 millions de téléspectateurs pour 18% de pda.





C’est devant TF1 avec la série « S.W.A.T », dont les deux épisodes inédit ont été suivis hier soir par 2,08 millions de fans en moyenne pour 12,5% de pda.







Audiences 7 octobre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la pièce de théâtre inédite « Lily et Lily », qui a captivé 1,89 million de téléspectateurs pour 11,6% de pda.

M6 est derrière avec un numéro inédit « Appel à témoins », qui a intéressé 1,59 million de téléspectateurs pour 9% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie