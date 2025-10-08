Audiences talks du 7 octobre 2025 : Quotidien reste en tête, « Tout beau, tout n9uf » réduit l’écart



Audiences talks du mardi 7 octobre 2025 – Le duel des talks d’access s’est poursuivi hier soir, mardi 7 octobre 2025 avec une nouvelle domination de Yann Barthès sur TMC. « Quotidien » conserve la première place, tout en enregistrant un léger recul par rapport à la veille.











La première partie du programme, diffusée entre 19h22 et 20h02, a réuni 1,06 million de téléspectateurs, soit 6,2 % de part d’audience. La deuxième partie, entre 20h10 et 21h00, a fédéré 1,27 million de fidèles (6,4 %), avant une belle montée en puissance entre 21h00 et 21h15 avec 1,87 million de téléspectateurs, représentant 9,7 % du public. TMC conserve ainsi son leadership sur la case.

De son côté, Cyril Hanouna continue d’installer son nouveau rendez-vous « Tout beau, tout n9uf » sur W9. L’émission, qui mêle divertissement et actualité, enregistre des audiences stables et toujours encourageantes. La première partie (19h46-20h13) a attiré 965.000 téléspectateurs (5,4 %), avant de grimper à 1,25 million (6,3 %) sur la deuxième partie, puis 1,71 million (8,4 %) entre 21h02 et 21h17. Une performance solide pour W9, qui confirme la bonne dynamique du programme porté par Hanouna.

Sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine signe une très belle performance avec « C à vous », suivie par 1,30 million de téléspectateurs, soit 9,0 % de part de marché – un excellent score pour la chaîne publique. « C à vous, la suite » affiche ensuite 822.000 curieux (4,2 %) entre 20h03 et 20h47, avant de remonter à 1,07 million (5,4 %) sur sa dernière partie jusqu’à 21h03.



Source chiffres audiences : Médiamétrie