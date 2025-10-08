« Le parfum du bonheur » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (8 octobre 2025)



« Le parfum du bonheur » au programme TV du mercredi 8 octobre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Le parfum du bonheur », adaptée du roman de Virginie Grimaldi « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ».





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Le parfum du bonheur » – le synopsis

Pauline, 38 ans, refuse d’accepter la fin de son mariage et de tourner la page sur dix ans de vie commune avec Ben. Convaincue qu’il reste l’homme de sa vie, elle se lance dans une reconquête aussi touchante que déraisonnable, entre tentatives extravagantes et souvenirs empreints de tendresse. Sourde aux mises en garde de ses proches, elle se donne jusqu’à la fin de l’été pour le reconquérir.

Mais que s’est-il passé entre leur rencontre, pleine de charme et de poésie, et la rupture, apparemment incompréhensible, de leur couple ?

En revisitant les moments clés de son histoire avec Ben, Pauline est confrontée à sa propre histoire et se voit contrainte de mettre à jour les secrets enfouis de sa famille.



Vos épisodes du 8 octobre 2025

Episode 1 : Après dix ans de mariage avec Ben, Pauline est de retour chez ses parents. Malgré les mises en garde de son entourage, elle refuse d’accepter la séparation, qu’elle considère comme une simple pause. Déterminée à reconquérir l’homme de sa vie, elle entreprend de lui écrire le récit de leurs plus beaux souvenirs, convaincue que raviver ces moments heureux lui rappellera l’amour qui les unit.

Episode 2 : Sous l’impulsion du Dr Pasquier, le psychologue que son frère lui a recommandé, Pauline accepte de passer les vacances en famille, dans la nouvelle maison de sa sœur à Arcachon. Persuadée que les secrets familiaux sont à l’origine de ses difficultés, elle veut enfin les affronter. Mais, au fil du séjour, c’est une tout autre vérité qu’elle découvre : celle de liens retrouvés et d’une complicité renouée avec ses proches.

Le casting

Avec Caroline Anglade (Pauline), Michèle Bernier (Isabelle), Michel Boujenah (Philippe), Xavier Robic (Ben), Félix Moati (Romain), Julia Faure (Emma), Michelle Moretti (Colombe), Foëd Amara (Jérôme), Alex Vizorek (Dr Pasquier), Emilie Granier (Nathalie), Jennifer Pouhe Njall (Julie), Etienne Cocuelle (Teddy), Franck Pech (Marc), Matthieu Boujenah (Maxime), Ya Sin Kaddouri (serveur terrasse), Joël Dupuch (boss agence), Salomé Dienis Meulien (maitresse Jules), Romain Valette (Thibault agence), Cécile-Marie Michaely (Lola), Nathalie N’Songan (sage-femme de Pauline), Eric Pfaff (obstétricien de Pauline), Patrick Hauthier (patron bar-tabac), Louis Obry (Jules), Naïa Pichler (Sidney), Capucine Michaely (Nouméa)