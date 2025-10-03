Ici tout commence du 3 octobre : Éléonore et Gaspard piègent Marc ! (résumé + vidéo épisode 1277 en avance)



Ici tout commence du 3 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1277 – Éléonore et Gaspard vont s'allier pour piéger Marc Leroy ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ».





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 3 octobre – résumé de l’épisode 1277

À la ferme, Éléonore maquille son faux bleu. Gaspard, rongé par la culpabilité de leur arnaque, redoute que Leroy découvre tout. Éléonore lui demande d’utiliser son pass pour voler le téléphone de Leroy et envoyer les fiches des desserts à Clotilde. Interrompu par Maya qui lui avoue ses sentiments, il la rejette sèchement.

Éléonore rassure Alice, qui doute d’elle après les avertissements de Marc, et la manipule avec de fausses preuves. Plus tard, Clotilde accuse Alice de l’avoir trahie avec un stand secret. Marc est piégé et Alice décide de gérer le festival seule.



Au festival, Maya discute avec Malo du conflit entre Gaspard et leur mère, avant que Gaspard ne les sépare. Alice célèbre le succès de l’événement, mais Gaspard est au bord du malaise. À la ferme, il confie son mal-être à Coline sans révéler la vérité. Pendant ce temps, Marc interroge Maya, confortant ses soupçons sur Éléonore…

Parallèlement, Carla se plaint d’avoir grossi et accepte une détox avec Zoé. Bérénice avoue à Joséphine qu’elle songe à la demander en mariage…

De leur côté, Tom, Fleur et Lionel montent leur projet de week-end d’intégration. Angèle accepte de les accueillir à condition qu’ils respectent ses règles. Mais Tom perd son sponsor, et ses amis, qui n’ont en réalité trouvé aucun lieu, feignent d’abandonner pour ne pas l’accabler.

Ici tout commence du 3 octobre 2025 – extrait vidéo

