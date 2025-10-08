Ici tout commence du 8 octobre : Gaspard découvre la vérité sur Éléonore ! (résumé + vidéo épisode 1280 en avance)



Ici tout commence du 8 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1280 – Éléonore et Gaspard vont voler la cagnotte du festival d'Alice ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mais Gaspard va finalement renoncer à faire accuser Malik et va découvrir la vérité sur sa mère.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 8 octobre – résumé de l’épisode 1280

la ferme, Gaspard refuse que Malik soit accusé à tort du vol de la recette du festival d’Alice, comme le prévoit sa mère. Pour le convaincre, Éléonore met en scène un chantage : elle montre à Gaspard des photos de Malo, en lui faisant croire qu’elles ont été prises par l’homme à qui elle doit de l’argent. Paniqué à l’idée que son frère soit en danger, Gaspard finit par céder. Le plan est simple : Éléonore volera l’argent de la caisse de l’Institut, puis remettra la caisse vide à son fils pour qu’il la place dans les affaires de Malik, afin de lui faire porter le chapeau.

Avant de passer à l’acte, Gaspard confie la vérité à Coline. Il lui demande de garder Malo enfermé afin qu’il ne découvre rien. Coline accepte, mais la situation dérape : Malo se rend compte qu’il est enfermé, panique, et Coline doit lui expliquer la raison. Il lui révèle alors que les photos ont été prises par Éléonore elle-même, prouvant que toute son histoire est inventée.



Pendant ce temps, Gaspard et sa mère mettent leur plan en œuvre. Éléonore s’introduit dans le bureau de la direction pour voler la caisse pendant que Gaspard fait le guet. Quand Marc arrive, il le retient. Éléonore remet ensuite à son fils la caisse vide, il part la cacher dans la chambre de Malik… Un message anonyme circule bientôt, accusant Malik. Clotilde et Alice fouillent sa chambre, sans rien trouver. Gaspard, rongé par la culpabilité, a finalement repris la caisse avant leur arrivée.

De retour à la ferme, il confronte sa mère : Malik ne mérite pas d’être accusé. Au même moment, Coline révèle à Éléonore qu’elle sait tout sur ses mensonges. Gaspard comprend alors qu’elle a tout inventé — y compris son histoire d’agression et de dettes. Bouleversé et trahi, il lui ordonne de partir !

Pendant ce temps, Bérénice prépare sa demande en mariage à Carla avec l’aide de Joséphine. Mais En les voyant complices, Carla se vexe et s’éloigne… De son côté, Fleur veut séduire Loup, mais il lui avoue qu’il a des sentiments pour Joséphine. Blessée, elle confie sa déception à Lionel.

Ici tout commence du 8 octobre 2025 – extrait vidéo

