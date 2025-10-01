Demain Nous Appartient spoiler : Erica surprend Bart et... (vidéo épisode du 6 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Bart et Erica dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, l’enquête sur l’incendie du lycée va semer le trouble dans leur couple et cerise sur le gâteau, Erica va surprendre Bart dans les bras d’une autre !











Au Spoon, la nuit est tombée et Bart fait la fermeture quand Laurie débarque. Elle l’interroge sur la situation avec Erica, Bart avoue que c’est compliqué. Et la police l’a arrêtée, Erica a fini en garde à vue ! Il s’inquiète et n’a pas de nouvelle… Laurie soutient Bart et elle décide de le prendre dans ses bras quand Erica débarque. Elle les surprend et décide directement de s’en aller ! Voilà un quiproquo qui ne va rien arranger…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2046 du 6 octobre 2025 : Erica surprend Bart et Laurie

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1