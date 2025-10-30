Demain Nous Appartient du 30 octobre : la police fait une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2064 en avance)



Demain nous appartient du 30 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2064 de DNA – La police va faire une découverte choc aujourd’hui dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, les bijoux volés par Alban et Laura l’an dernier refont surface !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 30 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2064

Chloé découvre que Benny et son petit frère dorment dans leur voiture après avoir été expulsés de l’appartement familial. Bouleversée, elle insiste pour qu’ils viennent s’installer chez elle quelques jours.

Au même moment, Fred et Samuel racontent à Victoire les événements du boot camp. Samuel s’inquiète pour un adolescent bipolaire qui n’a pas récupéré ses médicaments, mais Fred tente de le rassurer. Pendant que Victoire et Samuel partent à l’hôpital, Fred se rend au lycée, laissant le champ libre à Charles, qui fouille chez lui à la recherche de la fameuse carte SD. Surpris par un appel de sa mère, il doit ensuite se cacher de Gabriel avant de repartir bredouille. Philippine en conclut que le voleur se cache parmi les jeunes du camp…



Plus tard, Samuel déjeune avec sa sœur Ellie et l’encourage à parler à Violette de ses sentiments. Le soir venu, Ellie retrouve Violette au Spoon. Cette dernière nie avoir couché avec Bastien et confie ne plus vouloir de relation amoureuse, laissant Ellie déçue.

Au commissariat, Roxane reçoit une alerte : les bijoux volés par Alban et Laure viennent d’être mis en vente en ligne, mais elle ne parvient pas à remonter jusqu’au vendeur. Plus tard, au Spoon, Ellie découvre par hasard que Kevin tente de revendre un collier pour 1.000 euros…

Jordan donne des cours de soutien à Diane sous la surveillance de son père autoritaire… Pendant ce temps là, Marguerite organise l’enterrement de vie de jeune fille de Raphaëlle, entourée de Chloé, Maud et Camille. Après une journée riche en fous rires, Camille avoue à Maud qu’elle attendra après le mariage pour faire une importante annonce à leur mère…

VIDÉO Demain nous appartient du 30 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

