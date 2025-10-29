Demain Nous Appartient spoiler : Violette surprise face à Marceau qui... (vidéo épisode du 3 novembre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Violette ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Marceau va lui faire une déclaration !











Au lycée Georges Brassens, la rentrée n’a pas apaisé les tensions. Marceau et Bastien continuent de se détester et Violette se retrouve au milieu… Marceau décide de faire son mea-culpa auprès de Violette. Il lui avoue que s’il est comme ça, c’est parce qu’elle lui plait ! Violette est surprise et gênée, elle doit lui avouer qu’elle l’aime beaucoup mais comme un pote, il n’y a rien d’autre de son côté. Marceau semble bien le prendre alors que Violette reçoit un sms de Bastien. Il veut lui aussi la voir pour s’excuser…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2066 du 3 novembre 2025 : Marceau ouvre son coeur

