Star Academy estimations : Ema et Noah au coude à coude, Lenny en retard (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette seconde semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Ema, Lenny et Noah.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Ema qui est en tête avec 41,2% des votes.







Elle est suivie de près par Noah, juste derrière avec 37,7%. De son côté, Lenny est en retard avec seulement 21% des votes de notre sondage. Cette semaine, ça s’annonce donc très serré et rien n’est joué !

Rappelons que les téléspectateurs sauveront l’un des trois nominés tandis que les deux autres auront leur destin entre les mains des académiciens, qui voteront pour celui qui retournera au château.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 2

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.