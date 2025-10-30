Plus Belle La Vie du 30 octobre 2025 : la mort d’un résident, Jennifer sur le départ (résumé + extrait vidéo épisode 453 en avance)



Plus belle la vie du 30 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 453 de PBLV – C’est un choc qui attend les habitants de la résidence Massalia aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Basile va être retrouvé mort dans sa chambre !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 octobre 2025 – résumé de l’épisode 453

À la résidence, Noémie croise Basile. Elle le trouve épuisé, il lui demande des nouvelles de Mathis. Elle le rassure : tout va bien. Mais Basile, pessimiste, laisse entendre qu’il en sait plus qu’elle. Noémie comprend qu’il parle de l’amulette et balaie ses craintes, persuadée que le virus australien est une paranoïa. Basile s’agace et évoque Jules, dont l’état empire. Plus tard, Noémie remarque ensuite des gestes étranges de Basile. En le confrontant, elle provoque sa colère. Il l’insulte avant de se calmer plus tard et de s’excuser. Yolande et Steve tentent de maintenir la paix.

À l’hôpital, Gabriel annonce à Bahram que son fils et son petit-fils n’ont pas le virus. Soulagement, mais mystère persistant. Bahram mentionne le cas de Jules Langlois. Vadim, lui, va mieux, contrairement à Morgane et Laura. Gabriel pense à une exposition inégale à une même source, puis soupçonne une infection fongique : ils décident de faire des prélèvements.



Patrick apprend que Vadim va mieux, contrairement aux sœurs Tanguy. Jean-Paul lui révèle que Marchand, avant sa mort, avait été soigné à l’hôpital par… Basile. Idriss et Éric partent le chercher. À la résidence, Yolande dit l’avoir vu à la buanderie avant de l’envoyer se reposer. Dans sa chambre, ils font une découverte choc : Basile est mort.

Barbara et Louis savourent leurs retrouvailles, jusqu’à ce que Jennifer arrive. Gênée par leur bonheur, elle reste à contrecœur prendre un café avant de filer, mal à l’aise. Pendant ce temps là, Apolline débarque au Pavillon des Fleurs avec sa valise. Elle supplie Luna de l’héberger pour réviser son concours d’avocate. Luna refuse d’abord, puis cède devant sa détermination, acceptant de l’accueillir pour la journée. Plus tard, Luna cherche un nouvel avocat. Apolline saute sur l’occasion : malgré l’absence de diplôme, elle lui parle de son job de conseillère juridique et propose de l’aider gratuitement pour prouver ses compétences.

Au Mistral, Jennifer annonce à Barbara qu’elle veut déménager : elle ne supporte pas de vivre avec un couple. Barbara est déçue mais comprend. Louis, inquiet, demande à Jennifer si son départ est lié à lui. Elle affirme vouloir simplement leur laisser de l’espace. Il lui dit qu’il peut partir le temps qu’elle trouve autre chose. Mais Alice, témoin de la scène, lui rappelle que son bracelet électronique l’empêche de partir.

VIDÉO Plus belle la vie du 30 octobre 2025 – extrait vidéo

