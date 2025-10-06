Plus Belle La Vie du 6 octobre 2025 : Vanessa au pied du mur (résumé + extrait vidéo épisode 435 en avance)



Plus belle la vie du 6 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 435 de PBLV – Vanessa et Ulysse reçoivent enfin une demande de rançon cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais rien ne va se passer comme prévu…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 octobre 2025 – résumé de l’épisode 435

Ulysse rappelle à Jean-Paul que sa sœur et Apolline risquent la mort ; il ne comprend pas qu’on se soit contenté de lancer un appel à témoins pendant le week-end. Jean-Paul rétorque qu’une cellule dédiée a été mise en place et que lui et sa collègue n’ont pas fermé l’œil depuis deux nuits. Ulysse lui rappelle que cela fait déjà une semaine qu’elles ont été enlevées et que les chances de les retrouver diminuent. Jean-Paul suppose qu’ils finiront peut-être par réaliser leur erreur. Ulysse avoue qu’il est terrifié. Au même instant, Tiago Dorin — le jeune qui a déposé le colis devant leur porte — est amené au commissariat.

Will vient chercher Apolline. Terrifiée, elle demande où on l’emmène. Apolline craint de mourir et Ophélie lui souhaite simplement bon courage. Apolline évoque le saphir qu’Ophélie a à la main et qui vaut une fortune. Alors qu’Ophélie ne se laisse pas faire, Apolline profite d’un moment d’inattention et s’enfuit.



Apolline a réussi à s’échapper mais, épuisée avec son pied blessé, elle peine à courir dans la forêt. Will la poursuit, il trébuche et se cogne la tête contre une pierre. Apolline se réjouit de sa chute, mais Florian surgit et la menace avec un taser.

Jean-Paul interroge Tiago, qui au départ nie avoir rapport avec le colis. Il finit par avouer, affirmant cependant ignorer ce qu’il contenait. Jean-Paul lui reproche, lui disant qu’à 15 ans il gâche sa vie : légalement, il est complice. Tiago donne le meilleur témoignage possible sur l’homme qu’il a vu, et note ses baskets customisées.

Jean-Paul remet à Ariane le profil de l’homme qui a vendu les baskets à l’un des ravisseurs. Vanessa et Ulysse les rejoignent : ils ont reçu une demande de rançon — 350 000 euros — accompagnée d’une photo d’Ophélie. Les ravisseurs annoncent qu’ils les contacteront par SMS le lendemain. Vanessa est prête à payer ; Jean-Paul et Ariane refusent de les laisser seul pour l’échange. Ulysse assure qu’ils feront tout ce qui est nécessaire.

Florian ramène Apolline auprès d’Ophélie. Apolline le supplie de ne rien lui faire ; Ophélie tente de la calmer. Florian remarque que le pied d’Apolline est en mauvais état : elle n’aurait pas besoin de lui pour mourir, dit-il, puis menace Ophélie en affirmant qu’elle subira le même sort si sa famille ne paie pas.

Sylvie Vavin rend visite à Vanessa et lui remet la demande de rançon qu’elle a reçue. Vanessa affirme avoir reçu la même. Mais Sylvie attire son attention sur le verso du message : il est destiné à Vanessa et exige qu’elle dépose l’argent pendant que la police serait occupée ailleurs. Vanessa souhaite appeler les forces de l’ordre mais Sylvie la met en garde : si elle prévient la police ou son fils, elles ne reverront peut-être jamais Ophélie vivante.

À la résidence, Patrick rejoint Morgane. Elle n’a pas dormi de la nuit et redoute de devoir témoigner au conseil de discipline. Patrick lui conseille de raconter sa version sans mentir. Morgane rappelle que Laura risque la radiation et qu’elle n’a pas d’avocat… Patrick tente de la rassurer : si besoin, ils seront là pour elle.

Morgane et Jules attendent la sortie du conseil de discipline de Laura. Jules assure qu’ils n’ont pas besoin de se parler, tandis que Morgane se demande ce qu’il fait là, après son article à charge. Laura sort, les envoie balader et annonce qu’elle a été suspendue deux ans ; elle reproche à Morgane son témoignage. Morgane répond que ça pourrait être pire, mais Laura la rabroue sèchement.

Au Mistral, Djawad s’occupe des clients sans enthousiasme. Il demande à Maître Bataille si déjeuner seule ne la rend pas triste. Finalement elle renonce à aller au Mistral, Thomas intervient pour se rattraper. Plus tard, Thomas et Barbara s’inquiètent pour Djawad ; ils déplorent que sa rupture avec Ariane lui porte préjudice et trouvent qu’il fait fuir la clientèle. Barbara demande à Thomas de le recadrer. Gabriel propose à Thomas un voyage post-mariage : départ samedi matin pour deux semaines. Thomas redoute de laisser Djawad seul et se sent déprimé ; il décide finalement d’aller lui parler.

