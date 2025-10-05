Demain Nous Appartient spoilers : une disparition, Martin agressé, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 24 octobre 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025.











On peut déjà vous dire qu’en pleine vacances scolaires, les lycéens vont participer à un boot camp. Et ça va mal tourner : Bastien et Marceau en viennent aux mains et une adolescente disparait mystérieusement !

Pendant ce temps là, Martin et Raphaëlle se préparent pour le jour J. Mais Martin est victime d’une agression !

Quant à Bruno, il a un crush…



Les résumés de DNA du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 2056) : Au boot camp, la compétition est lancée entre les élèves. William passe pour un dragueur un peu trop lourd. Le cadeau d’Erica à Sara et Roxane ne fait pas l’unanimité.

Mardi 21 octobre 2025 (épisodes 2057) : Une bagarre éclate entre Bastien et Marceau. Alex a un nouveau projet pour Judith. Bien qu’il soit en congé, William enfile à nouveau la blouse.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 2058) : Samuel prend son rôle d’encadrant très à cœur. Martin appréhende la surprise de ses collègues. Bruno a un nouveau crush.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 2059) : Au boot camp, Marceau marque des points auprès de Violette. Martin se fait agresser par une personne qu’il connaît bien. Noor se débarrasse d’un cadeau encombrant.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 2060) : Une adolescente disparaît du boot camp. Noor s’inquiète pour Océane, sa patiente protégée. Bruno tente le tout pour le tout.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.