Coupe du Monde U20 : suivre Maroc / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde U20 15 octobre 2025 – la demi-finale Maroc / France en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce mercredi soir ! La Coupe du Monde U20 se poursuit ce soir au Chili pour les Bleuets, qui affrontent le Maroc pour tenter de décrocher une place en finale !





Un match à suivre gratuitement ce soir sur l’Equipe TV, coup d’envoi de la rencontre à 22h.







Ce soir, c’est un duel très attendu entre le Maroc et la France pour une place en finale de la Coupe du Monde U20 2025. Le match a lieu au stade Elías Figueroa Brander à Valparaíso, au Chili.



Les Marocains, qui sont venus à bout des États-Unis en quarts (3-1), visent un exploit historique : devenir la première nation arabe à accéder à la finale de ce tournoi. Face à eux, les Bleuets, emmenés notamment par Saïmon Bouabré, auront à cœur de poursuivre leur parcours et d’emmener la France vers une nouvelle finale.

Maroc / France – Composition des équipes

🔵 Maroc (composition probable) : Benchaouch – Zahouany, Bakhty, Baouf, Maamar – El Haddad, Khalifi, Byar, Maamma – Zabiri, Yassine

🔵 France (composition probable) : Olmeta – Bourgault, Zidane, Kamara, Beyuku – Leborgne, Benama – Bermont, Bouabré, Touré – N’Guessan

Maroc / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur l’Equipe TV Live dès 21h45. Coup d’envoi de la rencontre à 22h.

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de la FIFA.

Maroc / France, match de la Coupe du Monde U20 à suivre ce soir