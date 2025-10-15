Coupe du Monde U20 : suivre Maroc / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Par /

Publicité

Coupe du Monde U20 15 octobre 2025 – la demi-finale Maroc / France en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce mercredi soir ! La Coupe du Monde U20 se poursuit ce soir au Chili pour les Bleuets, qui affrontent le Maroc pour tenter de décrocher une place en finale !


Un match à suivre gratuitement ce soir sur l’Equipe TV, coup d’envoi de la rencontre à 22h.

Coupe du Monde U20 : suivre Maroc / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité

Ce soir, c’est un duel très attendu entre le Maroc et la France pour une place en finale de la Coupe du Monde U20 2025. Le match a lieu au stade Elías Figueroa Brander à Valparaíso, au Chili.


Publicité

Les Marocains, qui sont venus à bout des États-Unis en quarts (3-1), visent un exploit historique : devenir la première nation arabe à accéder à la finale de ce tournoi. Face à eux, les Bleuets, emmenés notamment par Saïmon Bouabré, auront à cœur de poursuivre leur parcours et d’emmener la France vers une nouvelle finale.

Maroc / France – Composition des équipes

🔵 Maroc (composition probable) : Benchaouch – Zahouany, Bakhty, Baouf, Maamar – El Haddad, Khalifi, Byar, Maamma – Zabiri, Yassine

🔵 France (composition probable) : Olmeta – Bourgault, Zidane, Kamara, Beyuku – Leborgne, Benama – Bermont, Bouabré, Touré – N’Guessan

Maroc / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur l’Equipe TV Live dès 21h45. Coup d’envoi de la rencontre à 22h.

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de la FIFA.

Maroc / France, match de la Coupe du Monde U20 à suivre ce soir

A LIRE AUSSI
Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre Islande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Audiences 13 octobre 2025 : Islande / France leader devant « L’amour est dans le pré »
Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre France / Azerbaïdjan en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Audiences 10 octobre 2025 : le foot leader devant « Simon Coleman »


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut