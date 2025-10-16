L’Événement : nouveau numéro ce soir sur France 2 (16 octobre 2025)

« L’Événement » au programme TV du jeudi 16 octobre 2025 – Ce soir à la télé, France 2 bouleverse sa programmation en raison de l’actualité et propose une grande soirée d’information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux.


L’évènement du 16 octobre 2025 : présentation

Après Lecornu I, voici Lecornu II… et déjà plane la menace d’une censure. Au terme d’une semaine politique mouvementée, une question s’impose : comment sortir de cette confusion ? Trois Premiers ministres en un an, une crise ouverte depuis les législatives de 2024… Va-t-elle s’enliser ? Sommes-nous condamnés à l’instabilité ou à l’impuissance politique ?

Faut-il envisager une nouvelle dissolution ou une élection présidentielle anticipée ? Les propositions se multiplient.


Le gouvernement parviendra-t-il à faire adopter un budget dans les temps ? Et quelles seraient les conséquences pour l’économie française ?

Responsables politiques et acteurs économiques répondront aux questions de Caroline Roux, tandis que des experts viendront décrypter cette situation politique sans précédent.

