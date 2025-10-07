Demain Nous Appartient spoiler : Noor demande l'aide de Victoire... (vidéo épisode du 9 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Noor a un gros crush dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, elle va demander l’aide de Victoire afin de le retrouver…











Noor a vu Romain dans les couloirs de l’hôpital et elle aimerait avoir des infos. Elle demande à Victoire de rechercher dans les fichiers patients de l’hôpital… Elle est convaincue qu’il consultait. Mais le seul Romain que Victoire trouve semble trop âgé pour être le crush de Noor… L’infirmière pense quand même que c’est lui. Elle constate qu’il doit se faire opérer et compte s’incruster dans l’équipe…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2049 du 9 octobre 2025 : Noor s’allie à Victoire

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.