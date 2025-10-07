Un Si Grand Soleil Spoiler : Léo innocenté, Elise dans de sales draps (épisode du 9 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1767 du 9 octobre 2025 – Les choses vont sérieusement se compliquer pour Elise dans votre feuilleton de Montpellier « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours et alors qu’Elise a été mise à pied, ses collègues vont parvenir à innocenter Léo !











Au commissariat, Thierry montre à Yann que des fichiers ont été supprimés dans l’ordinateur de Pauline et l’examinant, ils ont découvert que Pauline a déverrouillé son ordinateur avec la reconnaissance faciale à 21h le soir de l’agression. Une info capitale qui disculpe Léo, qui était au bar devant témoins à cette heure là !

Résultat, le juge Laplace lève la mise en examen de Léo et annonce à Becker que ça conforte les soupçons sur Elise… Celle-ci devient leur suspect numéro 1 ! Becker est mal, ils n’ont toujours rien trouvé de concret pour innocenter Elise ou trouver un autre suspect.

