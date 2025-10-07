Ici Tout Commence spoiler : Carla va mal (vidéo épisode du 9 octobre)

Par

Ici tout commence spoiler – Carla va mal dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme fait tout pour le cacher mais elle souffre de trouble alimentaire et fait une fixette sur son poids et son corps…


Capture TF1


Dans quelques jours, elle s’observe attentivement dans le miroir quand Bérénice la rejoint et lui parle du vol de la cagnotte du festival d’Alice. Elle lui explique que Clotilde suspecte qu’un élève ait commis le vol. Carla, toujours jalouse vis à vis de Joséphine, n’hésite pas à l’accuser… Elle trouve que Bérénice passe trop de temps avec elle.

Et quand Bérénice s’approche d’elle, Carla recule et lui dit qu’elle pense avoir pris du poids ces derniers temps… Ça fait sourire Bérénice, qui ne la prend pas au sérieux.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le beau geste de Malik avec Malo (vidéo épisode du 9 octobre)


Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1281 du 9 octobre 2025, Carla est mal

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

