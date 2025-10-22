Des racines et des ailes du 22 octobre : direction la Loire ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 22 octobre – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Au fil de la Loire ».





Des racines et des ailes du 22 octobre « Au fil de la Loire »

Avec ses mille kilomètres de cours, la Loire est le plus long fleuve de France. Depuis sa source dans le Massif central jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique, elle façonne la vie de ceux qui vivent à son rythme : artisans, gardiens des traditions, défenseurs du patrimoine et bateliers renouant avec les origines de la navigation. Tous entretiennent un lien profond avec ce fleuve majestueux qui irrigue près d’un quart du territoire français.

Au temps de la Renaissance, le Val de Loire devient la « vallée des rois », où s’élèvent près de neuf cents châteaux, parmi lesquels les illustres Chambord et Amboise. C’est à Amboise que Ianek Kocher, jeune sculpteur, restaure la chapelle Saint-Hubert, joyau du gothique flamboyant abritant la tombe de Léonard de Vinci. Son défi : sculpter dans le tuffeau la figure de l’enfant Jésus, avec la même virtuosité que les maîtres de la Renaissance.



Aux sources du fleuve, au pied du mont Gerbier-de-Jonc, les naturalistes Erwan Balança et Yves Fagniart entreprennent un voyage en canoë le long de la Loire. Leur quête : capturer à travers leurs photographies et peintures la beauté sauvage des castors, des martins-pêcheurs et d’une faune insaisissable.

Au XIXe siècle, la faïencerie de Gien, installée sur les rives du fleuve, comptait parmi les plus grandes d’Europe. Elle tirait du lit de la Loire ses matières premières — sable et argile — pour façonner ses pièces emblématiques. Menacée de disparition, la manufacture renaît aujourd’hui grâce à des passionnés et à une collaboration artistique avec Jean-Charles de Castelbajac, qui y insuffle un souffle contemporain. Nous découvrons la création de ces pièces uniques.

Enfin, à Nantes, une flotte de trente bateaux perpétue la tradition batelière sur les quatre cents derniers kilomètres du fleuve. Nous les accompagnons dans cette épopée fluviale, parfois semée d’obstacles, reflet vibrant de la richesse et de la vitalité de la Loire.