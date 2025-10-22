Patron Incognito du 22 octobre : ce soir, l’émission s’invite chez Eat Salad (sommaire)



Patron Incognito du 22 octobre 2025 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce mardi soir. Cette fois, c’est une immersion dans les coulisses de Eat Salad.





Patron Incognito du 22 octobre 2025 : votre émission en quelques lignes

Patron Incognito s’invite dans les coulisses de la restauration rapide… mais version saine et personnalisée ! Cap sur Eat Salad, un réseau en pleine expansion qui révolutionne la salade avec une idée simple : permettre à chacun de composer un repas équilibré, rapide et abordable, tout en respectant des standards d’hygiène et d’efficacité d’une précision millimétrée.

Créée en 2013 à Bordeaux par Antoine et Joseph Barat, l’enseigne compte aujourd’hui plus de 90 restaurants à travers la France. Portée par une croissance soutenue, elle nourrit de grandes ambitions pour son développement en franchise.



Pour mieux préparer l’avenir, Antoine Barat, cofondateur du réseau, a accepté de se glisser dans la peau d’un employé. Sous une fausse identité, il part vivre le quotidien de ses équipes : en cuisine, en salle, et jusque dans les coulisses du management. Objectif : comprendre les réalités d’un métier aussi exigeant que souvent méconnu.

Au fil de cette immersion, Antoine va découvrir les difficultés, mais aussi la passion et la solidarité qui animent ses collaborateurs. Confronté à des situations inattendues, il devra s’interroger : peut-on continuer à grandir aussi vite sans fragiliser ceux qui font le succès de l’entreprise ?

Patron Incognito du 22 octobre 2025, extrait vidéo

