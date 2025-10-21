Demain Nous Appartient spoiler : Noor sous le choc à l’hôpital (vidéo épisode du 24 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Coup dur en vue pour Noor dans quelques jours à l’hôpital Saint Clair dans votre série « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’elle était aux côtés d’Océane pendant sa séance d’ostéopathie avec Gloria, la patiente chouchoute de Noor va s’effondrer et perdre connaissance !











Océane est récemment sortie de plusieurs semaines de coma après avoir été blessée durant le séisme à Sète. Noor, qui s’est attachée à Océane, la pensait tirée d’affaire. Mais en pleine séance avec Gloria, Océane se sent mal et elle s’effondre ! Elle perd connaissance, Noor fonce chercher Aaron.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.