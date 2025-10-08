Tracker du 8 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Par /

Publicité

Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 8 octobre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits.


A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.

Tracker du 8 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
Capture TF1


Publicité

Tracker du 8 octobre 2025, vos épisodes

« L’élixir des champions » : Colter fait équipe avec sa rivale, Billie Matalon, pour retrouver un lycéen, prodige du base-ball.

« Ce qui se passe à Napa, reste à Napa » : Reenie engage Colter pour enquêter sur la disparition d’une femme à Napa, survenue pendant une retraite de bien-être réunissant plusieurs P.-D.G.


Publicité

« Le secret de la guérisseuse » : Colter accepte de partir à la recherche d’une adolescente disparue, possédant un don exceptionnel, dans une ville minière hostile.

Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)

A LIRE AUSSI
« Le pensionnat de la honte » : votre téléfilm inédit ce 7 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Le pensionnat de la honte » : votre téléfilm inédit ce 7 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 7 octobre : Cyprien passe un gros cap, Christian Dior sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 7 octobre : Cyprien passe un gros cap, Christian Dior sur l'étoile mystérieuse ?
Audiences 6 octobre 2025 : « Montmartre » encore devant « L’amour est dans le pré »
Audiences 6 octobre 2025 : « Montmartre » encore devant « L’amour est dans le pré »
« S.W.A.T. » du 7 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1
« S.W.A.T. » du 7 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut