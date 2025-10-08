Tracker du 8 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 8 octobre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Tracker du 8 octobre 2025, vos épisodes

« L’élixir des champions » : Colter fait équipe avec sa rivale, Billie Matalon, pour retrouver un lycéen, prodige du base-ball.

« Ce qui se passe à Napa, reste à Napa » : Reenie engage Colter pour enquêter sur la disparition d’une femme à Napa, survenue pendant une retraite de bien-être réunissant plusieurs P.-D.G.



« Le secret de la guérisseuse » : Colter accepte de partir à la recherche d’une adolescente disparue, possédant un don exceptionnel, dans une ville minière hostile.

Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)