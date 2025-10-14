Les Cinquante du 14 octobre : qui va gagner le 1er grand jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 42)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 42 du mardi 14 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 42 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs











Le Lion réunit les joueurs dans l’arène pour leur révéler le contenu de la phase 2 ! Alors que tous s’attendaient à une aventure désormais individuelle, il n’en est rien. Le Lion annonce que les quatre équipes encore en lice vont devoir s’unir par deux pour former deux nouvelles équipes. Les Bleus s’allient aux Marrons, tandis que les Blancs font équipe avec les Gris.

Les Bleus et les Blancs forment désormais l’équipe Rouge tandis que les Gris et les Marrons forment la nouvelle équipe Blanche. Leurs cagnottes fusionnent et s’additionnent : les Blancs ont 15500 euros et les Rouges 23200 euros.

Le Lion leur explique ensuite qu’ils vont s’affronter lors de deux grands jeux. À chaque épreuve, l’équipe victorieuse pourra recruter un ou plusieurs nouveaux membres. À l’issue de ces deux défis viendra le moment de l’Affrontement : plus ils seront nombreux, plus leurs chances de triompher seront grandes. Seule l’équipe gagnante poursuivra alors l’aventure et les joueurs pourront défendre leurs places en solo !



Au sein de la même équipe, Robin et Laura sont toujours en froid et ça s’annonce compliqué… De leur côté, Neymar et Kelly vivent mal le fait de ne pas être dans la même équipe et de devoir être séparés à l’issue de la phase 2.

Place à l’entre de la Panthère avec Jérémy et Manon pour les Rouges, et Neymar et Haneia pour les Blancs.

SPOILER qui va remporter le jeu dans l’entre de la Panthère et sur le premier grand jeu ?

Dans l’épisode de demain, c’est Neymar qui offre la victoire aux Blancs ! L’équipe Blanche remporte 2.000 euros pris dans la cagnotte des Rouges ! Place ensuite au premier grand jeu et là aussi, c’est une victoire des Blancs, qui vont pouvoir accueillir de nouveaux joueurs et prendre un avantage pour la suite !

Les Cinquante, le replay du 14 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 42 ce mardi 14 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 15 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 43.