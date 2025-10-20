« L’école est à nous » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (20 octobre)



« L’école est à nous », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Alexandre Castagnetti, avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, et Oussama Kheddam.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 et sur france.tv







« L’école est à nous » : l’histoire

Virginie Thévenot, une professeure de maths pas comme les autres, profite d’une grève générale dans son collège pour mener une expérience inédite avec un petit groupe d’élèves. Son pari : leur donner carte blanche. Ce geste audacieux va réveiller l’esprit de rébellion des adolescents, semer le chaos au sein de l’établissement et transformer en profondeur la vie de chacun.



La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.