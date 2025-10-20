« Noir comme neige : l’oeil du diable » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir France 2 (20 octobre 2025)



« Noir comme neige : l’oeil du diable » c’est le téléfilm inédit diffusé ce lundi soir sur France 2. Le commandant de police suisse Andréas Meyer et l’adjudante du PGHM Constance Vivier sont de retour pour une nouvelle enquête au sommet des montagnes avec au casting, Laurent Gerra et Clémentine Poidatz.





A découvrir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Noir comme neige : l’oeil du diable » : histoire, résumé

En Suisse, le capitaine Andréas Meyer échappe de justesse à la mort après avoir reçu une sculpture en bois représentant un diable aux yeux rouges, inspirée du folklore savoyard. Étrange coïncidence : côté français, la gendarme Constance Vivier découvre une statuette identique près du corps sans vie de Victor Carron, un négociant en bois retrouvé dans une chapelle isolée.

La sculptrice Kate Karswell, dernière artisane connue à fabriquer ces diaboliques effigies, devient rapidement la principale suspecte. Mais tandis qu’Andréas et Constance s’enfoncent dans l’enquête, d’inquiétantes forces semblent s’abattre sur eux…



Unis par la peur et la curiosité, ils vont tenter de percer le mystère de cette affaire aux allures surnaturelles, marquée par une série d’événements aussi troublants qu’inexpliqués : explosion de téléphone, pacemaker défaillant, GPS devenu fou… Malédiction ou manipulation ?

Interprètes et personnages

Avec Laurent Gerra (Andréas Meyer), Clémentine Poidatz (Constance), Nicolas De Broglie (Knott), Nancy Tate (Kate), Mohamed Ketfi (Beddiar), Margaux Ribagnac-Vin (Violette), Gabriel Réhsé (Hugo), Fiona Julien (Iris), Ramsay Chetouane (Steph), Julia Dommanget (Julie Carron), Thierry Rousset (Victor Carron), Christophe Bier (Joseph Rosset)