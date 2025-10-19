Demain Nous Appartient spoiler : grosse surprise au commissariat (vidéo épisode du 22 octobre)



Demain nous appartient spoiler – C’est une grosse surprise qui attend Martin au commissariat dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, les collègues du commandant Constant lui ont préparé son enterrement de vie de garçon !











C’est la fête au commissariat ! Martin Constant s’apprête à dire « oui » à Raphaëlle Perraud. Mais avant le grand jour, place aux festivités : ses collègues ont prévu un enterrement de vie de garçon mémorable. L’ambiance est à la bonne humeur et aux rires chez les policiers ! Et on peut dire que Martin ne s’y attendait pas, la surprise est totale !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2058 du 22 octobre 2025 : l’enterrement de vie de garçon de Martin

