

Publicité





Grands reportages du 19 octobre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands reportages du 19 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Changement de proprietaires – Saison 4 / Episode 1 » (inédit)

La série phare de « Grands Reportages » revient pour une quatrième saison avec quatre nouveaux épisodes de « Changement de propriétaires », entre projets, espoirs et émotions. Chaque année, près d’un million de ventes immobilières ont lieu en France, chacune marquant le début d’une nouvelle aventure humaine. Pendant plus d’un an, les caméras ont suivi des familles et des couples prêts à tout pour concrétiser leurs rêves.

Dans ce premier épisode :

En Bourgogne, Vanessa et Vincent vendent leur maison et leur magasin de motos pour acheter un château du XVIIIe siècle. Ils veulent y créer des chambres d’hôtes et un musée du flipper, la passion de Vincent, qui en possède près de 400. Le chantier est colossal et doit s’adapter à son handicap.



Publicité





Dans le Lot, Justine et Stephen, venus du Québec, reprennent une exploitation viticole de 19 hectares sans expérience en viticulture. Déterminés, ils comptent produire et vendre leur propre vin.

Au Pays basque, Laurent, ancien rugbyman devenu restaurateur, rachète un restaurant mythique d’Anglet laissé à l’abandon, qu’il veut rouvrir avant l’été.

À Strasbourg, Morane et Tom, jeunes architectes, transforment un ancien local industriel en appartement. Avec un budget serré, ils réalisent eux-mêmes les travaux et mutualisent certaines dépenses avec leurs voisins.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Saint-Ouen : Puces and Love ! » (rediffusion)

Aux Puces de Saint-Ouen, les surprises ne manquent jamais. Avec cinq millions de visiteurs par an, ce village d’antiquaires aux portes de Paris est devenu le cinquième site touristique de France. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ceux qui font vivre le plus grand marché d’antiquités du monde : antiquaires chevronnés ou jeunes passionnés, tous partagent leurs secrets pour dénicher la perle rare et éviter les pièges.

Aline Bachelier, antiquaire et « personal antic shopper », accompagne une riche cliente américaine dans une chasse aux trésors pleine de rebondissements. Christian Hassler, 79 ans, brocanteur de père en fils, verra son expertise mise à l’épreuve par une demande inattendue. Marius Simon, 29 ans, plus jeune marchand du prestigieux marché Biron, tente de se faire une place en dénichant des verreries rares pour un grand collectionneur. François Lachaud, expert en cadres anciens, doit estimer près de 500 pièces destinées à une vente à Drouot, où tous les professionnels espèrent la même chose : trouver la bonne affaire.