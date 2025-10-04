The Voice Kids du 4 octobre : les invités de la finale en direct ce soir sur TF1



Publicité





The Voice Kids du 4 octobre 2025 – Place à la grande finale de la saison 2025 de The Voice Kids ce soir sur TF1. Ce soir, les coachs – Matt Pokora, Soprano, Santa et Patrick Fiori – n’ont plus que deux talents par équipe et c’est le public qui décidera qui va gagner !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





The Voice Kids 2025, finalistes et artistes invités de la finale

Pour cette finale, chaque coach est représenté par deux talents finalistes :

– Chez Santé : Diego et Wylie

– Chez Soprano : Ella et Miriam

– Chez Patrick Fiori : Albert et Charlotte

– Chez Matt Pokora : Roxane et Kimon

Et ils accueilleront des invités prestigieux : AMEL BENT, LINH, HÉLÉNA ET MARINE.



Publicité





The Voice Kids 2025, présentation de la finale

Après des Auditions à l’Aveugle riches en émotions, où des talents incroyables et des Groupes impressionnants ont brillé par leurs performances, nos jeunes artistes s’apprêtent à vivre le moment le plus intense de leur aventure : la Grande Finale !

La soirée s’ouvrira par une collégiale exceptionnelle et inédite.

Dans un premier temps, les deux finalistes de chaque équipe s’affronteront en solo pour décrocher leur place en Super Finale.

Les quatre Super Finalistes, un par équipe, auront ensuite l’honneur de partager la scène avec un artiste invité pour tenter de conquérir le titre suprême.

À l’issue de ces performances, le public aura la lourde tâche de désigner celui ou celle qui soulèvera le trophée tant convoité de The Voice Kids 2025.

Alors, qui succédera à Tim ? Qui sera le grand gagnant de cette 11e saison de The Voice Kids ?