Plus Belle La Vie du 15 octobre 2025 : Ulysse a échappé au pire (résumé + extrait vidéo épisode 442 en avance)

Plus belle la vie du 15 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 442 de PBLV – Ulysse a finalement échappé au pire aujourd’hui dans la série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Hugo a tué Florian et il retrouve Ophélie, désormais méfiante…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 octobre 2025 – résumé de l’épisode 442

Vanessa arrive au cabinet Kepler, sous le choc après l’appel du commissariat. Terrifiée, elle découvre un corps recouvert d’une housse et croit d’abord qu’il s’agit d’Ulysse. Mais il apparaît sain et sauf. Il lui raconte qu’en venant récupérer son dossier, il est tombé sur deux hommes qui s’étaient introduits par effraction et ont volé l’argent de la rançon. Vanessa comprend aussitôt qu’il s’agissait des kidnappeurs. Ulysse précise que l’un d’eux a tiré sur l’autre avec son arme, avant qu’il ne réussisse à se cacher et à s’enfuir. Peu après, Ariane informe Idriss que la victime est Florian Denelle. Vanessa s’inquiète : où est Ophélie ?

Plus tard, Ulysse retrouve Ariane et Idriss. Épuisé, il veut savoir si l’homme en fuite a été identifié. Les policiers pensent qu’il s’agit d’Hugo Basque, sans preuve pour l’instant. Ulysse n’a rien remarqué d’utile, mais il s’inquiète pour Ophélie. Ariane lui demande si elle connaissait le code du coffre : il confirme.



À l’hôpital, Jules et Nisma rendent visite à Apolline, ravie de les voir. Ils lui apportent ce qu’elle avait demandé, ainsi que des chocolats et des magazines. Après un câlin, Nisma exprime l’espoir qu’Ophélie sera bientôt libérée. Mais Apolline, lucide, déclare froidement qu’elle s’en fiche : elle peut bien mourir.

Pendant ce temps, Hugo et Ophélie trinquent au champagne. Il savoure sa victoire et l’argent en poche, tandis qu’elle, méfiante, lui demande s’il compte la tuer comme Florian. Hugo affirme qu’il n’avait pas le choix, Florian risquait de les dénoncer. Il lui promet qu’ils partiront ensemble à Bali. Ophélie répond qu’elle connaît déjà, préférant faire le tour de l’Asie. Ils s’embrassent.

Ulysse retrouve Vanessa au Mistral. Il lui confie que la police a lancé des barrages pour retrouver Hugo Basque et Ophélie. Vanessa a peur : Hugo a déjà l’argent, Ophélie ne lui sert plus à rien. Ulysse tente de la rassurer. Mais à la villa, la jeune femme est semble sous le choc, les vêtements sales…

De son côté, Vadim raconte à Steve la vie extraordinaire de Noémie. Mais Steve trouve l’histoire familière. Il fait une recherche sur Internet et découvre qu’elle reprend mot pour mot le scénario d’un roman ! Alors que Vadim est admiratif, Steve comprend que Noémie s’est moquée de lui. Un peu plus tard, Steve montre à Vadim ce qu’il a découvert : il a accédé à la messagerie universitaire de Noémie et prouve qu’elle a utilisé son histoire. Steve est furieux, tandis que Vadim éclate de rire. Steve confronte Noémie. Elle comprend qu’il a piraté sa messagerie. Elle se défend en expliquant qu’elle ne fait que ses études. Steve menace de porter plainte, mais elle lui rappelle que c’est lui qui a commis un délit. Furieux, il la remballe.

Pendant ce temps, Aya remarque que Baptiste est mal. Il lui confie qu’il cherche quelqu’un pour garder Mathis, mais les tarifs sont trop élevés. Aya lui suggère d’éviter les agences et de publier une annonce à la résidence, comme le fait Barbara avec des étudiants. Baptiste la remercie pour le conseil. Plus tard, Yolande découvre l’annonce de Baptiste et lui demande son tarif. Il propose 12 euros de l’heure, mais alors qu’ils discutent, Mathis disparaît ! Baptiste finit par le retrouver avec Mirta à la buanderie. Soulagé, il accepte sa proposition de garder l’enfant.

VIDÉO Plus belle la vie du 15 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.