Plus Belle La Vie spoilers : retour, départ, épidémie, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 31 octobre 2025 – Que va-t-il se passer fin octobre au Mistral dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Thomas est de retour au Mistral après ses vacances avec Gabriel. Au même moment, les policiers et les médecins enquêtent ensemble sur une mystérieuse épidémie qui sévit à la résidence. L’état d’urgence est déclaré !

De son côté, Jennifer décide de partir précipitamment alors que le secret d’Ariane pourrait bien être découvert. Elle décide d’avoir enfin une conversation avec Djawad…



Lundi 27 octobre 2025 (épisode 450) : Une mystérieuse épidémie frappe les résidents, mobilisant les forces de police. Pendant ce temps, Louis reçoit des éloges pour son comportement exemplaire. Thomas, lui, s’apprête à reprendre son poste de barman après ses congés, impatient de retrouver son quotidien.

Mardi 28 octobre 2025 (épisode 451) : Une situation d’urgence est déclarée à la résidence, mettant les policiers à l’épreuve pour maintenir l’ordre. Leur intervention les mène à une découverte inattendue. Pendant ce temps, au quartier du Mistral, Ariane est confrontée aux conséquences de sa décision difficile, qui semble avoir des répercussions importantes.

Mercredi 29 octobre 2025 (épisode 452) : Un nouveau résident du Mistral se trouve en péril. Sur le point de partir, Louis demande l’assistance de Jennifer. Pendant ce temps, Ariane subit un incident fâcheux au Mistral, menaçant de révéler un secret qu’elle garde précieusement.

Jeudi 30 octobre 2025 (épisode 453) : Les enquêtes des médecins et des policiers piétinent, tandis que Jennifer prend une décision drastique. Pendant ce temps, au Pavillon des fleurs, Apolline déploie toute son ingéniosité pour persuader Luna.

Vendredi 31 octobre 2025 (épisode 454) : Les policiers font une découverte potentiellement cruciale. Surprenant son entourage, Jennifer prend l’initiative d’un départ précipité. Pendant ce temps, Djawad et Ariane ont une conversation explicative dans un endroit particulier.

