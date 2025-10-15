Laurence Boccolini annonce son départ de France Télévision



Quelques heures seulement après avoir brisé le silence sur les coulisses de son éviction des Enfants de la télé dans une interview à Jordan Deluxe — des propos révélés en exclusivité par Jean-Marc Morandini et relayés sur Stars Actu — Laurence Boccolini vient de franchir une nouvelle étape : elle quitte France Télévisions.











« Je prends à regret la décision de quitter France TV »

Dans un communiqué transmis à l’AFP, Laurence Boccolini explique les raisons de ce départ qu’elle dit ne pas avoir choisi.

« Je prends à regret la décision de quitter France TV. Je ne le fais pas de gaité de cœur. Mais France TV, dans d’ultimes tractations menées avec mon conseil, a eu des exigences que je n’accepte pas.«

Selon elle, la direction du groupe souhaitait qu’elle accepte une clause d’exclusivité et qu’elle renie ses propos récents sur son éviction des Enfants de la télé.

« Il n’était pas à mes yeux envisageable qu’en contrepartie de la promesse de quelques émissions en prime time en 2026, complétées de l’animation du programme court MDP, je doive consentir l’exclusivité de mes prestations télévisuelles à la chaîne« , a-t-elle précisé.

« On m’a demandé de me dédire de mon interview »

L’animatrice affirme que France Télévisions souhaitait également qu’elle revienne sur les confidences faites à Jordan Deluxe : « La chaîne exigeait aussi, aux dernières nouvelles, que je me dédise du contenu de mon interview donnée à Jordan DeLuxe. »



Dans cette interview, Laurence Boccolini racontait comment elle avait appris sur le blog de Jean-Marc Morandini qu’elle n’était plus à la tête des Enfants de la télé. Elle dénonçait alors un manque total de communication de la part de la chaîne et regrettait d’avoir été remplacée par Faustine Bollaert sans explication.

« Je ne réécrirai pas l’histoire vraie de mon éviction »

Laurence Boccolini, fidèle à son franc-parler, refuse aujourd’hui de revenir sur ses déclarations.

« Pas plus que ma conception de la liberté de parole ne rende concevable pour moi de réécrire aujourd’hui l’histoire vraie de mon éviction brutale et tardive d’une émission dans laquelle j’établissais pourtant des records d’audience en retrouvant mon cher public avec bonheur chaque dimanche.«

Une nouvelle aventure sur YouTube

« Une page se tourne. Je vous donne rendez-vous pour le moment sur ma chaîne YouTube« , conclut-elle.

Laurence Boccolini, qui a lancé sa propre chaîne YouTube cette semaine, semble décidée à reprendre la main sur sa communication et à retrouver son public en toute liberté.