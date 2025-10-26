Plus Belle La Vie spoilers : Louis avoue, Laura prend un nouveau départ, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 14 novembre 2025 – Que va-t-il se passer au Mistral le mois prochain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Louis va se retrouver dans une situation compliquée et il va devoir passer aux aveux… Aurait-il dérapé ? Pendant ce temps là, Laura s’en est sortie et elle reprend sa vie en main avec un nouveau travail. Eric lui rend visite.

De son côté, Baptiste fait la connaissance de Chloé alors que pour Apolline, il est l’heure de passer l’oral du barreau. Quant à Thomas, il compte reprendre ses études et a besoin des conseils de Gabriel.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 460) : Une situation préoccupante oblige Louis à passer aux aveux. Au Pavillon des fleurs, la rencontre entre Baptiste et Chloé est électrique. De son côté, Thomas hésite sur le choix de ses futures études et se confie à Riva.

Mardi 11 novembre 2025 (épisode 461) : Les Mistraliens sont déterminés à aider un des leurs, quoi qu’il en coûte. Alice, quant à elle, reçoit une étrange proposition. Alors qu’il retrouve Le pavillon après sa mission à Massalia, Eric ne se sent plus à sa place.

Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 462) : Grâce à une aide précieuse, Barbara met son plan à exécution. Au Mistral, Baptiste et Chloé font table rase du passé et se confient sur leurs difficultés respectives. De son côté, Eric rend visite à Laura à son nouvel emploi.

Jeudi 13 novembre 2025 (épisode 463) : Chabrol continue de faire chanter les Mistraliens. Mais ces derniers n’ont pas dit leur dernier mot et reçoivent l’aide d’un complice imprévu. A quelques heures de l’oral du barreau, Apolline fait face à un léger imprévu.

Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 464) : Un retournement inattendu implique les policiers dans l’affaire. Revenant de son séjour à Paris, Mirta demande à Luna de s’investir dans l’éducation de son petit-fils. Au cabinet médical, une visite de contrôle se transforme en séance confession.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :