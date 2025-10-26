Les 12 coups de midi du 26 octobre : nouvelle victoire de Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 26 octobre 2025, 38ème victoire de Cyprien – Encore une victoiree de Cyprien ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a échoué sur l’une des questions du Coup de Maître, il a ainsi remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 26 octobre, Monument Valley sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit donc sa cagnotte arriver au total de 177.845 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, rappelons que sur la photo de fond, il s’agit de la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+