La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (28 octobre)

Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, la troisième soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6







La France a un incroyable talent du 28 octobre 2025 – présentation d’émission 3

L’aventure continue, plus intense que jamais ! Après deux soirées riches en émotions, en surprises et en moments mémorables, place à un troisième round d’auditions qui s’annonce totalement imprévisible.

Au programme : des artistes venus de tous horizons, des histoires bouleversantes, des numéros déjantés et des performances à couper le souffle. Pour cette 3e émission, attendez-vous à passer du rire aux larmes, de l’émerveillement à la stupéfaction. Acrobaties, danse, magie… rien ne sera laissé au hasard pour séduire le jury et le public.



Côté jury, la tension monte d’un cran : deux Golden Buzzers ont déjà été déclenchés, offrant à leurs talents un accès direct à la demi-finale. Trois restent encore en jeu, et chaque prestation peut faire basculer le destin d’un candidat en quelques secondes.

Et puis, il y a le légendaire Platinum Buzzer, le graal absolu : s’il est activé à l’unanimité du jury, il propulse directement en finale, sans passer par la case demi-finale. Mais une question brûle toutes les lèvres : quand sera-t-il utilisé ?

Une chose est certaine : les candidats devront tout donner pour créer le moment magique qui fera chavirer la soirée.

Les talents à découvrir ce soir

HARIBOW

Les Haribow sont prêts à en mettre plein les yeux ! Ce collectif de six professionnels du Double Dutch mêle corde à sauter, acrobaties et danse dans un show explosif, rythmé et d’une précision redoutable. Parviendront-ils à épater le jury ?

BILAK BROTHERS

Ces jumeaux comptent bien impressionner avec leur incroyable duo de main à main. Pendant deux minutes, ils enchaînent figures et équilibres spectaculaires, sans jamais relâcher la tension. Tiendront-ils la pression jusqu’au bout ?

EDEN CHOI

À seulement 24 ans, ce magicien coréen propose un numéro d’une finesse exceptionnelle. Sa manipulation de cartes, à la fois chorégraphiée et d’une précision bluffante, défie la logique. Éric Antoine restera-t-il bouche bée devant tant de talent ?

MIRABELA VIAN

Danseuse de 34 ans, Mirabela a grandi dans un orphelinat en Roumanie avant d’être adoptée par une famille française. Des années plus tard, elle retrouve sa famille biologique et transforme cette histoire bouleversante en une performance aérienne inédite. Saura-t-elle émouvoir et faire voyager le jury ?

MAGICLAB

Ce collectif surprend en surgissant directement du public ! Leur numéro, tout en douceur et en poésie, mêle habilement danse et illusion pour un moment suspendu. Le jury et le public succomberont-ils à la magie ?

INVERTEBRATE

Mystérieux et déroutant, cet artiste au personnage presque inquiétant se lance dans un numéro de pole dance totalement hors norme. Un univers étrange et fascinant… Le jury osera-t-il détourner le regard ?

