Star Academy, les évaluations du 27 octobre : Victor et Mélissa au dessus, Noah et Théo L. se loupent, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 27 octobre 2025 – C’est ce matin qu’avait lieu la première partie des secondes évaluations de la Star Academy 2025. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés mercredi soir !





Rappelons que cette saison, les élèves étant nombreux, ils sont répartis en deux groupes pour les évaluations. L’ordre étant inversé par rapport à la semaine dernière, c’est le groupe 2 qui passait ce lundi matin.







Cette semaine, les élèves devaient choisir une chanson parmi les titres préférés de Charlotte Cardin. Leur marraine était là pour assister aux évaluations mais sans les noter.

Star Academy : Lily ouvre le bal des évaluations

C’est Lily qui débute ces évaluations. Elle a prévu une mise en scènes, d’autres élèves l’aide car elle a carrément fait venir un fauteuil et tapis du salon du château ! Elle a choisi de chanter « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Elle démarre avec sa guitare sur une petite mise en scène. Clairement, c’est gênant ! Mais quand elle commence enfin à chanter, c’est plutôt joli.



Mélissa passe ensuite sur « Papaoutai » de Stromae, elle a prévu une mise en scène avec Léa et Léane. Elle danse et chante, c’est vraiment top même si ça manque parfois un peu de souffle.

Place à Théo L., qui reprend « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Clairement, on est sur une petite cata ! Ça chante faux et pas toujours en rythme.

Théo P. a choisi « C’est écrit » de Francis Cabrel. Il fait une petite en scène avec Léa et Lenny. C’est joli, il ressort content de lui.

Victor enchaine avec « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Il fait une mise en scène avec Emma. Vocalement, c’est excellent !

On continue avec Sarah, qui est déjà immunisée et chante « Papaoutai » de Stromae. Elle fait une mise n scène avec Léo, Baastian et Lenny. C’est plutôt réussi même s’il y a quelques faussetés.

Noah ferme la marche sur « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Il fait une mise en scène avec Jeanne. Il fait des erreurs et oublies de paroles, c’est clairement catastrophique et c’est dommage car il chante bien !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a trouvé Victor et Mélissa au dessus, Victor grâce à sa justesse et Mélissa pour son interprétation / mise en scène. Du côté des flops, Noah et Théo L. sont clairement en mauvaise posture pour les nominations. Rendez-vous demain matin pour la seconde partie des évaluations et verdict des nominés mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.