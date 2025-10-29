Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 29 octobre 2025)



Star Academy annonce des nominations de la semaine 2 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les élèves nominés pour cette seconde semaine d’aventure ? ARTICLE PLUS RÉCENT : Star Academy du 29 octobre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne







On a vu les évaluations lundi et mardi et avec les commentaires des professeurs sur la première partie des évaluations, on pense qu’ils sont 4 en danger pour les nominations de ce soir : Noah, Théo L., Ema et Lenny. Noah a complètement raté son évaluation en oubliant une bonne partie des paroles tandis que Théo L. a chanté faux. De son côté, Lenny a bien chanté mais il a malheureusement eu un trou de mémoire. Quant à Ema, elle a fait chanté faux en fin de prestation. Si Noah semble quasiment certain d’être nommé ce soir, pour les autres ça reste incertain.

Seule certitude, Sarah est immunisée cette semaine.



Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : la bande-annonce de la quotidienne du 29 octobre