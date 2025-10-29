Un Si Grand Soleil Spoiler : la police fait une découverte choc sur Eliott (épisode du 31 octobre)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1783 du 31 octobre 2025 – L’enquête sur la mort d’Eliott va avancer et prendre une tournure inattendue dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, si Manu pense que Nathalie Gimenez ait liée à l’assassinat, une toute autre hypothèse va se dessiner pour Alex et Thierry…


En effet, le faussaire a été arrêté à Marseille. Alex annonce à Thierry que toute son oeuvre était dans son ordi. Et Eliott ne comptait pas quitter Montpellier seul : il avait fait faire un faux passeport pour son fils et s’apprêtait donc à kidnapper le petit Toma !

Une découverte choc qui va évidemment attiser en plus les soupçons d’Alex sur Boris Laumière… Le jour de son prétendu malaise vagal, il gardait le petit seul. Eliott aurait donc pu en profiter pour tenter d’enlever son fils et la situation aurait pu mal tourner.

Boris a-t-il tué Eliott ? Ou Manu a-t-il raison ? Suspense.


