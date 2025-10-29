C à vous du 29 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 29 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 L’autorisation de découvert bancaire bientôt plus automatique. On en parle ce soir avec Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique BFMTV, BFM Business et RMC

🔵 Procès des « mains rouges », cambriolage du Louvre, conditions d’incarcération de Nicolas Sarkozy… Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Orelsan et David Tomaszewski pour le film « Yoroï », en salle le 29 octobre

🎥 Virginie Efira et Arieh Worthalter pour le film « Les braises », en salle le 5 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 29 octobre 2025 à 19h sur France 5.