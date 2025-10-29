Star Academy du 29 octobre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 29 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.











Ambre passe sur « Nothing Breaks Like a Heart » de Mark Ronson et Miley Cyrus. Michaël est conquis, Charlotte avoue que ça lui a donné des frissons, elle a adoré. Sofia note encore un peu de travail, Papy a aimé la proposition scénique.

Léane reprend « Sorry Seems To Be The Hardest Word » d’Elton John. Charlotte a adoré et annonce carrément que c’est une star ! Jonathan a aimé la vor sur ce registre mais note une baisse de vitesse niveau danse. Sofia a adoré, elle l’a fait voyager.

Ema reprend « Ta Reine » d’Angèle. Charlotte la trouve charismatique et solaire mais elle a trouvé un manque d’intention. Papy reproche trop de proposition, c’est trop fébrile. Michaël est d’accord et trouve ça dommage.



Bastiaan a choisi « Nothing Breaks Like a Heart » de Mark Ronson et Miley Cyrus. Charlotte a aimé mais a noté un manque de justesse sur la fin. Michaël a envie de plus, c’est trop robotique pour lui. Jonathan le trouve trop scolaire mais pense qu’il a envie de faire le show.

On voit ensuite en vrac Léa, Jeanne, Lenny et Léo. Léa reprend « Ta reine » d’Angèle alors que Jeanne, Lenny et Léo chantent « Ensemble » d’Aliocha Schneider. Lenny a un trou de mémoire, Charlotte n’a pas aimé sa mise en scène mais aime son timbre de voix. Pour le trou de mémoire, elle trouve qu’il s’en est bien sorti. Michaël pense que le titre le met en difficulté et parle d’une évaluation en dessous des autres.

Anouk chante « Prière païenne » de Céline Dion. Les profs ont aimé, ils sont satisfaits.

Après les évaluations, les élèves accueillent Charlotte Cardin pour le déjeuner. Elle leur montre son nouveau clip. Ils échangent et se confient, tout le monde passe un bon moment. Les académiciens lui proposent de chanter sa chanson « Feel Good », elle accepte et ils improvisent avec Théo P. au piano.

Place ensuite au cours de sport de Ladji, exceptionnellement avec Laure Bouleau. On enchaine ensuite avec l’audition de Léa, Léane et Sarah pour chanter avec les Katseye.

Léane tente ensuite de réconforter Théo L. qui a peur d’être nommé. Lenny appelle sa petite amie, qui tente de le réconforter.

ANNONCE DES NOMINATIONS

Michaël annonce les nommés de la semaine : Ema, Lenny et Noah.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 29 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.