« Trois frères, Noël et un garçon » : votre téléfilm de Noël ce 28 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Trois frères, Noël et un garçon » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 28 octobre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Trois frères, Noël et un garçon ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Trois frères, Noël et un garçon » : l’histoire, le casting (inédit)

Cinq ans ont passé depuis que les frères Brenner ont accueilli Thomas dans leur famille. Luke s’épanouit dans son rôle de père, Taylor poursuit sa carrière de créateur de jeux vidéo, et Stephan vient tout juste de publier un ouvrage sur le développement personnel. Lorsque Sophie, la mère de Thomas, part en voyage d’affaires, les trois frères décident de s’occuper du petit ensemble. Mais leurs bonnes intentions tournent vite au désastre : ils enchaînent les maladresses, allant jusqu’à provoquer la démission du professeur de musique. Contraints de sauver le spectacle de Noël à la dernière minute, ils doivent redoubler d’ingéniosité. Roy, le nouveau compagnon de leur mère, leur propose son aide — une offre que les frères peinent à accepter, pas encore prêts à faire une place à un autre homme dans leur vie.



Avec : Paul Campbell (Stephan), Tyler Hynes (Tayor), Andrew Walker (Luke), Margaret Colin (Barbara), Miles Marthaller (Thomas)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Trois frères, Noël et un couffin ».

« Trois frères, Noël et un couffin » : l’histoire et le casting

Une nuit, Luke fait une découverte inattendue à la caserne de pompiers : un bébé y a été déposé, accompagné d’un mot de sa mère promettant de revenir pour Noël. Touché, Luke décide de ramener l’enfant chez lui, où il vit avec sa mère et ses deux frères. Mais lorsque leur mère doit s’absenter quelques jours, la fratrie se retrouve seule pour s’occuper du nourrisson… et rapidement dépassée par la situation.

Avec : Andrew W. Walker (Luke Brenner), Margaret Colin (Barbara Brenner), Paul Campbell (Stephan Brenner), Tyler Hynes (Taylor Brenner)