Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2025 à 13h55 « Ils ont frôlé la mort à l’autre bout du monde » (rediffusion)

Les vacances à l’étranger évoquent souvent détente, émerveillement et bonheur. Pourtant, un simple imprévu peut parfois tout faire basculer. C’est ce qu’ont vécu Flavien, Sarah et Christelle, dont les séjours à l’autre bout du monde ont viré au cauchemar. Voici le récit de leurs parcours marqués par la résilience et le courage. En février 2025, lors d’un voyage familial en Guadeloupe, Flavien est victime d’une myélopathie — une rare compression de la moelle épinière — survenue après un cours de surf. En quelques heures, il devient paraplégique. Hospitalisé d’urgence avant d’être rapatrié pour recevoir des soins spécialisés, il poursuit aujourd’hui sa rééducation avec l’espoir de remarcher d’ici l’année prochaine. De son côté, Sarah voit sa vie bouleversée en 2019, pendant des vacances en Thaïlande. Un grave accident de scooter la précipite dans un ravin…

Et à 15h : « Un ange gardien les a sauvés ! » (rediffusion)

Dans cette émission, Faustine Bollaert accueille des invités dont la vie a été sauvée grâce à un véritable ange gardien. Rose, en proie à une profonde dépression dans sa vingtaine, songeait à mettre fin à ses jours lorsqu’une inconnue, Anne-Marie, lui a répondu sur un forum et l’a dissuadée de passer à l’acte. Depuis, un lien indéfectible les unit, Anne-Marie étant devenue comme une grand-mère pour elle. Lorena et Harry, jeunes parents de jumeaux, ont quant à eux vu leur vie bouleversée lorsque leurs deux fils ont successivement été sauvés par Alexandre, ami d’enfance de Lorena et étudiant en médecine, qui a eu les bons gestes en attendant les secours. Enfin, David a croisé la route d’Alexandra grâce à une page Facebook de soutien créée après la leucémie de sa fille Agnia. Lorsque la jeune fille a fait une rechute et s’est éteinte en mai 2023 à 17 ans, Alexandra a été pour lui une présence bienveillante et lumineuse dans cette épreuve déchirante.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2025

vidéo à venir

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.