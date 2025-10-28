Plus belle la vie spoiler : Baptiste dérape, Vadim entre la vie et la mort ! (29 octobre 2025)



Les choses ne vont pas s’arranger au Mistral demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 29 octobre, Baptiste va culpabiliser suite aux révélations de Gabriel sur son amulette. Mais il va clairement faire n’importe quoi !











Alors que les pompiers sont appelés à la résidence pour évacuer Vadim, qui est en état d’urgence absolue, Baptiste va enfiler son ancienne tenue pour se faire passer pour l’un des leurs ! Une fois Vadim et les pompiers partis, Eric et Idriss remarquent Baptiste… Il leur dit que désormais il est à la résidence, il ne peut plus sortir. Il va retrouver Mathis, Noémie lui reproche d’avoir agi sans penser aux conséquences.

De son côté, Gabriel informe Patrick que c’est Vadim qui a été transporté d’urgence à l’hôpital. Il est entre la vie et la mort ! Gabriel l’informe que si c’est bien le virus en provenance d’Australie et que s’il s’en sort, Vadim risque des séquelles irréversibles…



