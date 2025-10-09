« Un automne à Apple Hill » : votre téléfilm inédit ce 9 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un automne à Apple Hill » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 9 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1, il s’intitule « Un automne à Apple Hill ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un automne à Apple Hill » : l’histoire, le casting

Élise a repris l’auberge de ses grands-parents et lutte pour la maintenir à flot malgré de sérieuses difficultés financières. De son côté, Luke, directeur financier de Bellwether Holdings, l’entreprise familiale, est forcé par sa mère de prendre quelques jours de repos. Il choisit de séjourner à l’auberge Apple Hill, où sa rencontre avec Élise ne se déroule pas sous les meilleurs auspices.



Avec : Erin Cahill (Elise Jacobs), Wes Brown (Luke Bellwether), Paula Boudreau (Donna Bellwether), Sarah Luby (Nora)

Et à 16h, « Un automne à Manhattan » (rediffusion)

Piper s’installe à New York avec la ferme intention de reprendre sa vie en main et de découvrir sa véritable vocation. Elle fait la connaissance de son voisin de palier, Austin, un aspirant écrivain en désaccord avec sa mère, une journaliste renommée. Au fil de l’automne, une complicité naît entre eux, et ils décident de unir leurs talents pour créer un livre pour enfants.

Avec : Aimee Teegarden (Piper), Evan Roderick (Austin), Laura Soltis (Patricia), Adam Beauchesne (Will)