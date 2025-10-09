Plus belle la vie spoiler : Apolline sauvée, Ophélie découvre qui est derrière son enlèvement (10 octobre 2025)



Apolline va finalement réussir son évasion demain dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 10 octobre 2025, Apolline est à bout de force dans la forêt et se met à pleurer quand elle entend Florian à proximité… De quoi lui redonner la rage de s’en sortir !











Apolline continue alors sa fuite et elle finit par réussir à rejoindre une route et elle arrête une voiture, qui l’emmène. Florian la regarde partir, impuissant. Apolline est alors hospitalisée d’urgence, Bahram la prend en charge et explique à Ariane qu’ils ne savent pas encore s’ils pourront stopper la gangrène de son pied.

Ariane recueille le témoignage d’Apolline alors que le temps presse pour retrouver Ophélie en vie. De son côté, Vanessa vient au chevet d’Apolline et se dit heureuse de la revoir. Apolline la remercie, elle sait ce qu’elle a été capable de faire pour elle. Quant à Ulysse, il s’apprête à venir la voir mais renonce sur le pas de la porte…



Toujours retenue par Florian, Ophélie décide de négocier : elle propose à Florian le double d’argent s’il la libère. Mais le commanditaire de l’enlèvement débarque et Ophélie est sous le choc : il s’agit d’Hugo Basque !