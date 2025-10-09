Ça commence aujourd’hui du 9 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 9 octobre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui et alors qu’il s’agit d’une semaine spéciale santé mentale, il a pour thème « Montagnes russes émotionnelles : la vie avec le trouble borderline ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 9 octobre 2025 à 13h55 « Montagnes russes émotionnelles : la vie avec le trouble borderline » (inédit)

Delphine a reçu un diagnostic de trouble borderline à 44 ans, après un parcours jalonné d’excès et d’autodestruction. Rose, 21 ans, a été confrontée dès l’adolescence à des crises de colère, à l’automutilation et à diverses addictions. Elle lutte chaque jour pour apprivoiser son trouble borderline. Et enfin Mathieu, pompier, a traversé des phases dépressives et un burn-out avant d’être récemment diagnostiqué borderline. Il apprend désormais, pas à pas, à mieux comprendre et maîtriser ses émotions.

Et à 15h, exceptionnellement cette semaine, retrouvez « Rendez-vous chez le psy ».



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 9 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

