« Un Noël top secret » : votre téléfilm de Noël ce 22 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un Noël top secret » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 22 octobre 2025 – Cet après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Un Noël top secret ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un Noël top secret » : l’histoire, le casting (inédit)

Whitney mène une vie tranquille de bibliothécaire, bien à l’abri des imprévus, fidèle à l’éducation prudente que lui ont donnée ses parents. Tout bascule le jour où, acceptant un rendez-vous arrangé par son amie Rachel, elle se trompe d’interlocuteur et s’assoit par erreur face à un agent du FBI en pleine mission sous couverture. Malgré elle, la voilà entraînée dans une enquête sur des voleurs d’œuvres d’art — une aventure qui réveille en elle un goût nouveau pour le risque et l’action. De son côté, Josh, habitué à travailler seul, découvre en Whitney une partenaire inattendue et, pour la première fois, la magie des fêtes de Noël.



Avec : Rachel Skarsten (Whitney), Corey Sevier (Josh), Cynthia Dale (Cheryl), Rob Stewart (Jim)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Une nounou au service de Sa Majesté ».

« Une nounou au service de Sa Majesté » : l’histoire et le casting

Une menace pèse sur la princesse Rose, ses enfants et son frère, le prince Colin. Pour assurer leur protection, les services de la sûreté dépêchent deux agents infiltrés au palais. L’un d’eux, Claire Champion, doit se faire passer pour la nouvelle nounou. Mais gagner la confiance des enfants s’avère plus ardu que prévu… d’autant que Claire se laisse peu à peu séduire par le charme du prince Colin — un homme pourtant suspecté d’être lié à la menace qui plane sur la famille royale.

Avec : Rachel Skarsten (Claire Champion), Dan Jeannotte (Le prince Colin), Toussaint Meghie (Wallace), Greta Scacchi (Juliet Lansbury), Katie Sheridan (La princesse Rose)