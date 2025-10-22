Ça commence aujourd’hui du 22 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Thierry Cham



Ça commence aujourd'hui du 22 octobre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, l'inédit a pour thème « Paralysie cérébrale infantile : ils se battent pour mener une vie normale ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 22 octobre 2025 à 13h55 « Paralysie cérébrale infantile : ils se battent pour mener une vie normale » (inédit)

Et à 15h : « Ils ont vu leur enfant devenir une star » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des parents dont les enfants sont devenus des stars. Parmi eux, Thierry Cham, chanteur de Zouk célèbre dans les années 2000, évoque avec fierté le parcours de sa fille Ebony, finaliste de la dernière Star Academy, tout en confiant les difficultés liées aux attaques racistes et misogynes qu’elle subit sur les réseaux sociaux. Sophie, la mère de Paul El Kharrat, raconte quant à elle la fulgurante ascension de son fils, devenu l’un des plus grands champions des Douze Coups de Midi, un succès entaché par le harcèlement en ligne. Enfin, la mère de Camille, violoniste révélée par sa victoire à Prodiges en 2014, revient sur la face sombre de la notoriété, marquée par le comportement obsessionnel de certains admirateurs qui ont franchi les limites de l’intimité.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.