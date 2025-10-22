Plus belle la vie spoiler : qui veut tuer Laura ? Morgane fait une découverte choc ! (23 octobre 2025)



Qui s’en prend à Laura et veut la tuer dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode de demain, jeudi 23 octobre, l’état de santé de Laura continue de se dégrader et le temps presse pour savoir de quoi elle souffre !











Bahram explique à Morgane qu’ils continuent de chercher mais les examens ne donnent rien et ils ne sont toujours pas parvenus à poser un diagnostic. Morgane est terrifiée alors que Laura est pessimiste et résignée : elle lui dit qu’elle va mourir !

Morgane continue d’enquête et explique à Patrick que le temps presse. Elle a interrogé Yolande, qui a croisé un homme – cheveux longs, barba et bandana rouge – à la résidence le jour où le rat a été placé dans la chambre de Laura. Patrick lance un avis de recherche.



Mais plus tard à l’hôpital, Morgane fait une découverte choc… L’interne qui accompagne Bahram, Basile Dupart, tente de la rassurer et lui dit que tout ça aura au moins permis de les réconcilier ! Morgane est sous le choc : comment sait-il qu’elles étaient brouillées ? Il avoue alors loger à la résidence depuis quelques mois… A-t-il un lien avec tout ça et l’homme au bandana rouge ? Il y a de fortes chances que ça soit le cas !

Plus tard, alors que Morgane veille sur sa soeur et qu’elle lui remet son bracelet, celle-ci se réveille et sursaute quand elle découvre le bandana rouge accroché à son lit !