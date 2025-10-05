Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott dérape encore, la vérité éclate, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 24 octobre 2025 – Qu’est-ce qui vous dans quelques semaines dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la vérité sur la pénurie d’eau va enfin éclater. Ludo essaie d’en profiter pour faire entendre sa voix auprès des agriculteurs voisins tandis qu’Elodie fait un pas vers Léo.

Charles comprend qu’Eliott prépare encore un sale coup…. Eve et Charles se retrouvent en plein cauchemar tandis que Muriel est toujours manipulée par Eliott. Quant à Louis et Thaïs, ils succombent mais doivent parler à Kira.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 1774) : Tandis que la vérité sur la pénurie d’eau éclate enfin, Charles a l’impression qu’Eliott prépare un nouveau coup.

Mardi 21 octobre 2025 (épisodes 1775) : Alors qu’Elodie prend sur elle pour faire un pas en direction de Léo, de son côté, Muriel ne veut pas se résoudre à laisser tomber Eliott.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 1776) : Charles et Eve se retrouvent plongés en plein cauchemar. Quant à Louis et Thaïs, ils appréhendent de dire la vérité à Kira.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 1777) : Eliott pousse Charles dans ses retranchements. De son côté, Louis n’accepte pas la fin de sa relation.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 1778) : Suite aux récents évènements à la ferme, Ludo réussira-t-il à se faire entendre par les autres agriculteurs ? Quant à Léo, il perd espoir vis-à-vis de Pauline.

