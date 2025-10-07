C à vous du 7 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 7 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

France 5


🔵 Crise politique : Emmanuel Macron désormais seul contre tous ? On en parle avec Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux, ce soir dans C à vous

🔵 Procès Jubillar : l’alibi de l’amant de Delphine remis en question. Les informations de Mélanie Bertrand, grand reporter police-justice BFMTV, ce soir dans C à vous


🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mehdi Favri, chef & co-fondateur des restaurants “Maslow” & Fellows” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :
🎭 Carole Bouquet, pour la pièce “Le Professeur” à La Scala à Paris.
💪 Heidi Sevestre, pour le doc “Glaciers d’Arctique, états des lieux” en salle demain
🎤 Marine Leonardi, pour son spectacle “Mauvaise graine” en tournée dans toute la France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 7 octobre 2025 à 19h sur France 5.

